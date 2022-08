PS5 e Sony a tutto realismo: PlayStation Visual Arts assume personale per una tecnologia mocap next-gen

PlayStation Visual Arts sembra sia al lavoro per migliorare la tecnologia Mocap e passare ad una grafica ancora più realistica che possa essere implementata in futuro nella console di punta di PlayStation.

Attraverso l'account Twitter Zuby_Tech scopriamo che lo studio è alla ricerca di nuovo personale per lavorare a tecnologie di nuova generazione legate appunto al Mocap (motion capture) e al realismo dei volti. Queste tecnologie poi verranno implementate nei prossimi giochi PlayStation 5.

Matt Barney, senior technical recruiter di PlayStation afferma in un post di voler creare il futuro della tecnologia nei videogiochi e per farlo il team è alla ricerca di ingegneri esperti in Machine Learning, C++, Python e molto altro. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'annuncio.

PlayStation Visual Arts NEW Job Listing:



"Staff Engineer - Human / Facial Realism Technology"



"We seek research engineers in the field of Computer Vision, Machine Learning, and Advanced Computer Graphics to help develop solutions that will advance our facial performance capture https://t.co/JhIEXDHyQV