PS5: Sony sembra al lavoro su Project Bates, un nuovo gioco con ex sviluppatori di Supermassive

Sony Interactive Entertainment e un nuovo studio chiamato Ballistic Moon starebbero lavorando a Project Bates, un nome in codice per un gioco per PS5 che utilizza Unreal Engine 5. Molti dei responsabili di Ballistic Moon sono ex sviluppatori di Supermassive Games, noti per The Quarry e Until Dawn, quindi se il progetto è reale, è molto probabile che si tratti di un gioco single-player, basato sulla narrazione, che ricalca lo stesso filone.

A quanto pare il gioco è nella fase iniziale di sviluppo, il che ha senso visto che, al momento, lo studio è ancora alla ricerca di dipendenti per coprire diverse posizioni.

Con sede a Farnborough, nel Regno Unito, Ballistic Moon è uno studio indipendente che ha annunciato in precedenza sul suo account Twitter ufficiale di essere "al lavoro con un grande publisher". Secondo Angie di Resetera, che attribuisce all'utente Toumari il merito di aver trovato informazioni su questo nuovo gioco, questo "grande publisher" è apparentemente Sony Interactive Entertainment, dato che un attore senza nome che ha iniziato il motion capture per Project Bates lo ha accidentalmente nominato insieme a Ballistic Moon.

Tra gli sviluppatori principali di Ballistic Moon c'è il creative director Neil McEwan, che è stato game director presso Supermassive Games. Anche il technology director Chris Lamb ha lavorato presso lo stesso sviluppatore per Until Dawn e ha ricoperto il ruolo di lead engineer per Until Dawn: Rush of Blood. Nel thread di Resetera si legge anche che Joshua Archer, il direttore del motion capture di Project Bates, ha lavorato in precedenza ad Until Dawn. Detto questo, anche se questi indizi suggeriscono che lo sviluppatore sta creando un'avventura cinematografica e basata sulle scelte, si tratta solo di un'ipotesi.

Did we tell you we're developing our new #game with #UE5? We're working with a big publisher and our brilliant team of #gamedevs, AND we'll be relocating soon..🤫

Lots going on! Tell us what you have been up to! 🌚✨ https://t.co/d5Vx62bO13#hiringno #gamedevjobs #Games — Ballistic Moon (@ballistic_moon) August 9, 2022

Per quanto riguarda lo studio, il suo primo tweet ufficiale risale al 14 marzo di quest'anno. Nell'ultimo mese l'account ha pubblicato diverse immagini di sessioni di mocap, in particolare con l'attrice Nicole Miners, forse per i primi prototipi del gioco.

Fonte: PlayStation LifeStyle.