PS5: Sony e Western Digital svelano le prime unità SSD con licenza ufficiale PlayStation

Le espansioni di memoria per le console sono una necessità a causa delle dimensioni di alcuni giochi. Alcuni titoli per PlayStation 5 richiedono uno spazio di archiviazione enorme, che a volte supera i 100 GB, come Gran Turismo 7, o un'installazione completa di Call of Duty: Black Ops Cold War da quasi 225 GB. In passato Sony ha permesso ai giocatori di aggiungere alla console le proprie unità SSD M.2 per ovviare a questo problema.

Ora, da Western Digital e Sony, arriva il primo SSD con licenza ufficiale per PlayStation 5, l'SN850 NVMe. Con vari loghi PlayStation sul dispositivo, questa unità a stato solido è stata pensata per essere specificamente compatibile con PS5. Gli SSD sono disponibili in due varianti, rispettivamente da 1 TB e da 2 TB.

Queste unità a disco solido espandono la capacità di archiviazione della console. Le due unità hanno anche un prezzo: la versione da 1 TB costerà circa 169,99 dollari e quella da 2 TB 279,99 dollari.

Per poter utilizzare l'unità, è necessario aggiornare PS5 a una versione specifica (21.02-04.00.00) o successiva, quindi è necessario effettuare un po' di aggiornamenti prima di poter utilizzare l'espansione di memoria.

Per installare l'unità SSD è necessario aprire la console. Con il sistema spento e scollegato, si rimuove il pannello laterale e si svita lo slot di espansione SSD. Si inserisce quindi l'unità, si richiude e si riavvita il coperchio e si riposiziona il pannello laterale rimosso. L'accensione della console richiederà le istruzioni per formattare l'unità SSD, che sarà quindi pronta per l'uso.

Entrambe le versioni dell'unità SN850 NVMe di Western Digital per PS5 sono attualmente sold out.

