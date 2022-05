PS5: il piccolo studio indie Swizzle Kiss al lavoro su un titolo horror esclusivo per PlayStation?

Probabilmente molti non hanno ancora sentito parlare di Swizzle Kiss, perché è un nuovo studio ancora non annunciato con sede a Berlino. Gli sviluppatori lavorano da remoto, vogliono mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, quindi sviluppano il gioco quattro giorni alla settimana. Ora hanno anche confermato un dettaglio molto importante: sembra infatti che siano finanziati completamente da Sony.

Swizzle Kiss sta sviluppando "un nuovo horror narrativo di alta qualità per giocatore singolo per PlayStation 5 e PC" con Alicia Conte (regista, ex Crows Crows), Arshea Bimal (produttrice, ex Funomena), Jessica Curry (compositrice, in Dear Esther e Everybody's Gone to the Rapture), Tom Schley (designer del suono e ingegnere del suono, The Stanley Parable: Ultra Deluxe) e William Pugh (co-designer di The Stanley Parable).

I creatori sono alla ricerca di uno sviluppatore, quindi possiamo sospettare che il titolo richieda molto tempo per arrivare sul mercato, ma come possiamo vedere Sony sta ancora investendo in progetti più piccoli per portare nuovi giochi su PlayStation 5, non solo dai più grandi editori AAA.

New indie studio Swizzle Kiss is working on a fully funded PlayStation console exclusive horror game (also coming to PC) 👀🔥 #PS5



Project has notable names like Jessica Curry (Dear Esther) and William Pugh (The Stanley Parable) attached to ithttps://t.co/KnflcUmhAw pic.twitter.com/vjk28cxlOx — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) May 19, 2022

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni su questo gioco in futuro, magari proprio durante un evento da parte di PlayStation.

Fonte: GamingBolt