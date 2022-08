PS5 supera Switch nei ricavi ma non per unità vendute negli USA a luglio 2022

Il direttore esecutivo di NPD Mat Piscatella ha condiviso i dettagli sulle vendite hardware per luglio 2022.

Secondo NPD, Nintendo Switch è stata la console più venduta negli Stati Uniti nel luglio 2022 in termini di vendite di unità, ma proprio come il mese scorso, PlayStation 5 l'ha superata in termini di dollari guadagnati.

Piscatella ha affermato inoltre che la spesa totale dei consumatori per hardware di gioco, contenuti e accessori a luglio è scesa del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a 4,18 miliardi di dollari.

La spesa da inizio anno è stata di 30,5 miliardi di dollari, con un calo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2021, con i contenuti in abbonamento che rimangono l'unica categoria di spesa principale a registrare una crescita.

US NPD HW - PlayStation 5 led the market in hardware spending during both July and 2022 year to date, while Switch sold the most units in both time periods. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 19, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non solo di hardware parlano i dati NPD, dato che sono stati condivisi anche quelli per quanto riguarda il software. Forse non sorprende praticamente nessuno, ma nel mese di luglio il gioco ad ottenere il primo posto è stato MultiVersus, il titolo free-to-play di Warner Bros.

Fonte: Windows Central