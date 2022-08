PS5, Xbox Series X e GPU introvabili: il presidente USA Biden firma la legge che potrebbe risolvere la crisi dei componenti

Il Presidente Joe Biden ha firmato il CHIPS and Science Act. Questo provvedimento legislativo ha lo scopo di investire nella produzione di semiconduttori negli Stati Uniti, che a sua volta potrebbe alleviare i problemi di approvvigionamento delle console per videogiochi.

Secondo il sito web della House Science, Space, and Technology Committee, il CHIPS and Science Act aumenterà la produzione di semiconduttori di fabbricazione americana per affrontare le vulnerabilità della catena di approvvigionamento del Paese.

"Questa legge è il frutto di mesi di negoziati bipartisan e bicamerali. La maggior parte di questa legge è costituita da disposizioni bipartisan nate in seno alla House Science, Space, and Technology Committee, che ho il privilegio di guidare", ha dichiarato Eddie Bernice Johnson.

"Stiamo costruendo una forza lavoro diversificata e pronta ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte, stiamo rafforzando le nostre capacità produttive, stiamo rivitalizzando la scienza e l'innovazione americane, stiamo combattendo la crisi climatica e molto altro ancora. E stiamo facendo tutto questo tenendo conto delle esigenze di ogni singolo americano".

