PS5, Xbox Series X e GPU: TSMC potrebbe aprire una fabbrica di chip in Italia

Da quando è scoppiata la pandemia, per i produttori di dispositivi elettronici è sempre più difficile stare dietro alla domanda a causa della carenza di chip. PS5, Xbox Series X/S e GPU sono dei perfetti esempi: nonostante le console next-gen siano uscite a fine 2020, ci sono ancora molti giocatori che faticano ad acquistarle.

Ora secondo quanto riportato dal Corriere della sera, alcuni rappresentanti taiwanesi di TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) hanno avviato contatti preliminari con il governo di Roma in vista della costruzione di una fabbrica di microchip in Europa. Oltre all'Italia, anche la Germania è il potenziale luogo scelto per la creazione di questa fabbrica.

L'obiettivo è di aumentare la produzione di componenti in modo da ridurre il rischio che una crisi internazionale riduca le forniture e tagli fuori TSMC da alcuni mercati. TSMC ha già in cantiere una fabbrica a Phoenix, in Arizona che dovrebbe iniziare a pieno regime nel 2024.

Per quanto riguarda la fabbrica Europea, la società di Taiwan ha intenzione di investire 10 miliardi di euro nella sua creazione con un numero di posti di lavoro che si aggira tra i 3.000 ed i 5.000. Ora non resta che attendere e vedere come andaranno avanti i negoziati.

Fonte: Corriere della Sera