PS5 e Xbox Series X introvabili? Sì ma la next-gen in UK ha già venduto più di Nintendo 64, GBA e Game Cube

Da tempo continuiamo a dire che PS5 e Xbox Series X sono ancora introvabili. La rallentata produzione di semiconduttori nel 2020 continua a protrarsi anche quest'anno e di conseguenza le console next-gen vengono immesse sul mercato poco per volta.

Tuttavia sembra che ciò non freni PS5 e Xbox Series X dal macinare record anche in questa situazione. Come riporta Christopher Dring di GamesIndustry, le due console next-gen hanno raggiunto sicuramente nuovi traguardi.

PS5 ha venduto più di N64 nel Regno Unito e si sta avvicinando a GBA. Xbox Series S/X ha superato le vendite di Nintendo GameCube qualche mese fa. Se solo ci fossero più unità, ci sarebbero sicuramente altri record da battere" riporta l'analista.

Le console next-gen vanno praticamente a ruba una volta che arrivano dai rivenditori specializzati. Sfortunatamente resta ancora il problema dei bagarini, ma almeno in Giappone, Sony sembra stia cercando di risolvere con un particolare trucco.