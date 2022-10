PS5 e Xbox Series X 'mid-gen' non prima del 2024-2025 per un noto insider

A quanto pare, sembra sia già giunto il tempo per l'aggiornamento mid-gen di PS5 e Xbox Series X.

Di recente, sono emersi alcuni rumor che sostengono che i dev kit delle versioni potenziate delle console sarebbero già in mano agli sviluppatori.

Ora, il noto insider Tom Henderson, ha voluto dire la sua riguardo il lancio delle "nuove" console.

Stando al tweet di Henderson le console mid gen arriveranno, ma non prima del 2024-2025.

Personally, I think we're not seeing mid-gen upgrades until late 2024-2025. https://t.co/ZUFBdbFaVV