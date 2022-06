Xbox avverte: PS5 e Xbox Series X/S potrebbero avere carenze di stock fino a fine 2022

Anche se in questo periodo le persone sono riuscite ad acquistare una console next-gen, che sia PS5 o Xbox Series X/S, la verità è che i problemi di stock nella catena di fornitura per le console più potenti continueranno per molti altri mesi. Lo ha dichiarato Tim Stuart, direttore finanziario della divisione videogiochi.

Durante una conferenza con gli investitori organizzato da una società di servizi finanziari, Stuart ha affermato di aspettarsi che "la situazione della catena di approvvigionamento rimarrà difficile fino al 2022 e anche durante il periodo natalizio". Non è una novità, visto che anche il CEO di Intel Pat Gelsinger aveva dipinto scenari ben più oscuri, affermando che la mancanza di semiconduttori si sarebbe protratta fino al 2024.

Tra le ragioni addotte per questi problemi, oltre alla crisi dei semiconduttori, si citano gli ultimi lockdown in Cina. Allo stesso modo, Stuart afferma che i produttori di hardware devono affrontare due problemi principali; da un lato la mancanza di parti e dall'altro prezzi sostanzialmente più elevati in termini di logistica.

E' uno scenario che i giocatori stanno già vivendo purtroppo da quando sia PS5 chee Xbox Series X/S sono state lanciate, in piena pandemia.

Fonte: GamesIndustry