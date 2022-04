PS5 e Xbox Series X/S ancora difficili da trovare ma i prezzi sui marketplace sono calati

Come ormai saprete, mettere le mani su PS5 e Xbox Series X/S è ancora abbastanza difficile, tuttavia ci sono delle buone notizie perché, dopo un anno, i prezzi dei rivenditori sono calati grazie ai restock che sono diventati più frequenti.

Dal lancio delle nuove console di Sony e Microsoft, si è diffuso il fenomeno dello scalping. Singole persone, o gruppi di persone, hanno usato qualsiasi mezzo per mettere le mani su PS5 e Xbox Series X/S per poi rivenderle a prezzi gonfiati. Ora, fortunatamente, questo tipo di mercato sta diventando piano piano sempre meno conveniente per gli scalper.

Stando a quanto dichiarato dal noto analista di NPD, Mat Piscatella, nell'ultimo anno i prezzi minimi segnalati da StockX sono calati.

Ad esempio, l'8 aprile dello scorso anno PS5 veniva venduta a non meno di $779, ora la console è stata avvistata a $659.

Discorso simile per Series X, che è passata da $693 a $529. Series S, invece, si sta avvicinando al prezzo consigliato dal produttore, $274.

One year later, prices for the new consoles have come down quite a bit on reseller sites. Series S is sitting right around MSRP.



As of 10AM Pacific:

PS5 Blu-Ray $659

PS5 Digital $652

Xbox Series X $529

Xbox Series S $274 https://t.co/amuZSc118c