PS5 e Xbox Series X/S, scorte maggiori entro la fine dell'anno per il CEO di Turtle Beach

Nonostante siano uscite da quasi due anni ormai, sia PS5 che Xbox Series X/S sono ancora molto difficili da reperire. La carenza di semiconduttori sta ancora interessando la produzione di molti prodotti, incluse le console next-gen.

Tuttavia, secondo il CEO di Turtle Beach, Juergen Stark, le cose dovrebbero migliorare entro la fine dell'anno. Durante una conference call con gli investitori, Stark ha dichiarato: "La nostra aspettativa è che i vincoli di fornitura diminuiranno in modo significativo prima dell'inizio delle vacanze".

"Non che non ci aspettiamo che i tempi di spedizione scendano di molto e nemmeno che si torni alla completa normalità, ma il miglioramento e le prestazioni dell'offerta su Xbox e PlayStation sono principalmente guidati dal fatto che siamo stati tutti in questa situazione ormai da più di un anno".

Stark ha aggiunto inoltre che ora i tempi di consegna non stanno più ostacolando le forniture poiché Turtle Beach sta effettuando gli ordini con largo anticipo. Pertanto anche Sony e Microsoft stanno probabilmente facendo lo stesso con le loro console.

Fonte: Wccftech