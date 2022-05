PS5, Xbox Series X/S e il VRR confrontati da Digital Foundry

Il VRR, o la frequenza di aggiornamento variabile, è una funzionalità molto chiacchierata in questo periodo. Per chi non lo sapesse, il VRR attenua lo stuttering visivo dei giochi che possono essere causati dai frame rate variabili. Xbox lo ha aggiunto dopo qualche mese a Xbox Series X/S, mentre adesso è arrivato anche su PS5. E con esso è arrivato ovviamente un primo confronto da Digital Foundry.

Secondo quanto riportato dal team, il VRR su PlayStation 5 supporta solo determinati intervalli di frame rate. I giochi che beneficiano maggiormente di VRR sono quelli che puntano a 60fps ma non possono raggiungerli senza VRR. In questo caso, la funzione VRR fa esattamente quello che dovrebbe fare: presentare i giochi in modo più fluido e stabile. La versione Sony del VRR tuttavia ha un limite di 48 fps, il che significa che se i frame rate scendono al di sotto di quella cifra, VRR non funziona.

Dall'altra parte, quando viene eseguita in modalità 120 Hz, la versione Xbox non ha tale limite e implementerà VRR a qualsiasi frame rate, sebbene a 60 Hz anche Xbox abbia un limite, impostato a 40 fps.

Digital Foundry ha testato alcuni giochi durante la loro analisi, che ancora una volta ha fornito risultati contrastanti. Insomniac ha aggiornato Ratchet & Clank: Rift Apart ed il gioco con la patch offre un'esperienza VRR più fluida, ma i giochi senza patch possono avere difficoltà a causa dell'approccio a livello di sistema di Sony. Elden Ring soffre ancora a causa dei frame rate che scendono al di sotto del limite di 48 fps e il VRR di PlayStation non supporta i giochi PS4.

In conclusione, si tratta di un grande inizio per il VRR di PlayStation 5, ma tuttavia ha ancora bisogno di miglioramenti per fare quell'ulteriore passo in più.

Fonte: Digital Foundry