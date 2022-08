PS5, Xbox Series X/S, GPU e carenza di componenti: una nuova legge potrebbe essere un grande passo verso la risoluzione della crisi

Il CHIPS and Science Act da 280 miliardi di dollari è stato approvato dal Congresso USA e potrebbe essere un grande passo avanti verso la risoluzione della crisi dei semiconduttori che blocca la produzione di console di nuova generazione e altri dispositivi.

Come riportato da The Verge, il CHIPS and Science Act è passato con un voto 243-187 giovedì 28 luglio e include 52 miliardi di dollari in sussidi per "incoraggiare i produttori di chip a costruire impianti di produzione di semiconduttori, o 'fabs', negli Stati Uniti".

La Camera e il Senato hanno discusso la questione per mesi e la sua approvazione è un'ottima notizia per aziende come Intel, che ha recentemente rinviato la cerimonia di inaugurazione dei suoi impianti di produzione di chip da 20 miliardi di dollari in Ohio a causa della mancanza di fondi governativi.

"Mi congratulo con il Congresso per aver votato l'approvazione del finanziamento del CHIPS Act", ha dichiarato Pat Gelsinger, CEO di Intel. "Si tratta di un passo fondamentale per sostenere l'intera industria dei semiconduttori statunitense e che contribuisce a garantire la continua leadership americana nella produzione di semiconduttori e nella ricerca e sviluppo. Il Congresso ha fatto la sua parte e ora noi faremo la nostra.".

La carenza di chip è un problema enorme da quando è iniziata la pandemia di COVID-19 e ha avuto un impatto sulla disponibilità di console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X, di nuove GPU per desktop e altro ancora.

Il CHIPS and Science Act fornisce inoltre al "Dipartimento del Commercio 10 miliardi di dollari per la creazione di 'hub tecnologici regionali' in tutto il Paese". Anche la National Science Foundation riceverà miliardi di finanziamenti per contribuire alla ricerca e produzione di semiconduttori e ai programmi di sviluppo della forza lavoro.

Fonte: IGN.