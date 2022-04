PSVR 2: nDreams dopo Ghostbusters VR pronto ad annunciare il suo primo gioco next-gen

Sony non ha ancora condiviso nuovi dettagli sul nuovo PlayStationVR, intanto possiamo essere certi che nDreams sarà uno dei team che intende supportare attivamente il dispositivo. Lo studio ha annunciato che presto presenterà la prima produzione next-gen per PSVR 2.

Alla fine di marzo, il team britannico ha annunciato di aver ricevuto un supporto significativo per espandere le proprie operazioni e creare la formazione più forte nella storia dell'azienda. Non sorprende che gli sviluppatori stiano lavorando al primo titolo per PlayStation VR2.

Il team specializzato nella realtà virtuale può vantare finora produzioni come Little Cities, Fracked, Sushi Ben e Ghostbusters VR, mentre ci sono altri due giochi in sviluppo, che dovremmo aspettarci di vedere nei prossimi mesi. nDreams ha molta esperienza, dal 2013 si concentra principalmente sulla sfera VR, quindi le aspettative sono notevoli.

Four down, two to go... 👀



2022 has been HUGE for us already but we're not done yet! 😱 We've got two more titles to announce in the coming months, including our first next-gen VR title for PS VR2...



Are you ready? 🤷‍♂️#PSVR2 #VR pic.twitter.com/RV0C6idV13