PSVR 2 non è retrocompatibile: arriva la conferma ufficiale di Sony

Era nell'aria ma adesso abbiamo l'ufficialità: Sony ha confermato che il nuovo PSVR 2 non sarà retrocompatibile, dunque, chi possiede titoli dedicati alla prima versione del visore, non potrà utilizzarli in quello di nuova generazione.

Per alcuni può essere un brutto colpo ma evidentemente è il prezzo da pagare per avere una tecnlogia più sofisticata ed evitare problemi di compatibilità. PSVR 2 effettivamente rappresenta un grosso salto in avanti rispetto la precedente generazione, non solo perché può contare su una base decisamente più potente (PlayStation 5) ma anche perché possiede una serie di migliorie hardware come feedback aptico e tracciamento degli occhi.

Certo, per chi ha creduto in questa tecnologia sin da subito, collezionando parecchi giochi su PSVR si ritrova con un pugno di mosche, costretto a montare la vecchia versione qualora si avesse voglia di rigiocarne qualcuno. Avreste comunque il tempo di farlo, visto che il nuovo PSVR 2 arriverà nel 2023, attendendo anche la comunicazione dei prezzi.

Fonte: PlayStationBlog