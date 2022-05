Psychonauts 2 è un successo ed è diventato il gioco più venduto di Double Fine

Psychonauts 2 è diventato il gioco più venduto di Double Fine.

Questo secondo l'art director Lisette Titre-Montgomery, che ha affermato in un recente tweet che la sua "leadership ha portato alla distribuzione del gioco [di Double Fine] più votato e più venduto fino ad oggi".

"Il primo aprile è stato il mio ultimo giorno presso Double Fine. Ho imparato così tanto negli ultimi quattro anni su chi sono come leader e cosa significa essere un visionario creativo", ha detto. "Grazie per esservi affidati a me per dare vita al mondo di Psychonauts 2."

Sebbene Titre-Montgomery si sia fermata prima di rivelare le cifre esatte di vendita, se la sua affermazione è vera, significa che Psychonauts ha venduto almeno 1,7 milioni di copie poiché questo è quanto ha venduto il gioco originale. Non è inoltre chiaro se sono inclusi i giocatori che hanno giocato a Psychonauts 2 come parte del servizio di abbonamento Xbox Game Pass.

"La mia leadership ha portato alla distribuzione del gioco [di Double Fine] più votato e più venduto fino ad oggi", ha aggiunto in un tweet successivo, e quindi ha elencato i premi vinti dal titolo.

Per chi non lo sapesse, il boss di Double Fine Tim Schafer ha confermato che il prossimo progetto dello studio non sarà Psychonauts 3 ma qualcosa di totalmente nuovo.

My leadership resulted in shipping @DoubleFine highest rated and best selling game to date. Nominations/Awards include (not limited to):

Game of the Year - The Game Awards (nominee)

Best Art Direction - The Game Awards (nominee)

Adventure Game of the Year - DICE (nominee) — Lisette Titre-Montgomery (she/her) (@zette16) April 29, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Dopo aver rivelato che Psychonauts 2 è stato "il primo vero grande seguito di una grande storia" realizzato dal team, Schafer ha detto: "penso che mi porti a voler fare cose nuove e originali per la fase successiva".

Fonte: Gamesradar