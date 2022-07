Psychonauts 2 potrebbe ricevere tra non molto una versione fisica?

Psychonauts 2 è stato un vero successo per Double Fine Productions e ora, a distanza di tempo, il gioco potrebbe ricevere anche una versione fisica.

Secondo una scheda di Amazon Germania, il gioco di Double Fine dovrebbe essere lanciato fisicamente per Xbox One, Xbox Series X/S e PS4 il 27 settembre 2022. Psychonauts 2: Motherlobe, così dovrebbe chiamarsi la versione, avrà un costo di 69,99 euro e verrà pubblicata da Skybound Games.

Il sequel di Psychonauts del 2005 è stato rivelato ai The Game Awards nel 2015, con Double Fine che ha raccolto oltre $ 3,8 milioni sulla piattaforma di crowdfunding Fig per aiutare a sviluppare il titolo per PC, Mac, Linux, PS4 e Xbox One.

Skybound Games will release a physical edition of Psychonauts 2 titled "Psychonauts 2: Motherlobe" for PS4 and Xbox One on September 27, according to a listing on Amazon Germany: https://t.co/1gcaRXGKbA@DoubleFine @SkyboundGames pic.twitter.com/HiPHA5wCS4