P.T. compie 8 anni

Come forse saprete, il 12 agosto del 2014 veniva lanciato il teaser giocabile P.T. di Hideo Kojima, che doveva rappresentare una svolta per l'intera saga di Silent Hill.

Il gioco non ha mai visto la luce e P.T. fu anche ritirato successivamente da PlayStation Store.

I fan, però, non hanno dimenticato l'iconico teaser giocabile e qualcuno ha deciso di festeggiare l'ottavo compleanno di P.T.

Su Reddit, infatti, l'utente gorays21 ha deciso di pubblicare un'immagine di P.T., ricordando ai fan che sono passati 8 anni dal suo lancio.

Come già detto, P.T. doveva rappresentare una svolta per Silent Hill, una serie molto amata dai fan che è stata per molto tempo al centro dei rumor.

Più volte si è parlato di un ritorno di Silent Hill, le indiscrezioni hanno suggerito un possibile titolo di Hideo Kojima e anche un remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team, ma finora non è emerso nulla di ufficiale.

