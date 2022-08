PUBG, Krafton a lavoro su un nuovo gioco basato sulla fantasy novel “The Bird That Drinks Tears”.

Quando si parla di Krafton non si può non pensare ad uno dei battle royal più famosi di sempre, PUBG Battlegrounds. Tuttavia questo gioco non è il solo titolo in sviluppo nello studio, infatti l’azienda ha rivelato il suo nuovo progetto basato su una saga di fantasy novel classici.

Il gioco non ha ancora un titolo, ma la storia sarà basata sulla saga coreana chiamata The Bird That Drinks Tears scritta da Lee Yeongdo. Il gioco sarà presumibilmente un RPG, tuttavia non è ancora dato sapere il genere specifico. Il tutto è basato sulle supposizioni su come titoli del genere siano stati sviluppati in passato

Ci sono stati rilasciati un pò di concept art, che mostrano il full party di personaggi del titolo: un umano, un Tokebì, un Rekkon ed un Nhaga, quattro razze conosciute a chi è un lettore delle novel. Anche i loro nomi saranno noti: Kagan Draca, Henby, Tynahan e Ryn Paye, tutte ritrovabili Sul sito ufficiale del gioco

Altre concept mostrano la sorella maggiore di Ryn, chiamata Amo, e molta fantastica ambientazione, oltre ad una mappa del mondo di gioco. Speriamo che il titolo sia all’altezza delle concept-art mostrate.

