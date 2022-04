Puck è un'intelligenza artificiale che permette di creare giochi

In un certo senso potrete dire di aver creato un gioco con pochi semplici passi: Mike Cook, uno sviluppatore che già in passato aveva creato un'intelligenza artificiale, Angelina, che creava giochi, ha dato alla luce un'altra creazione dalle premesse simili ma con un'esecuzione molto più immediata.

Puck è uno strumento che, tramite intelligenza artificiale, permette di creare dei giochi molto semplici per uno o due giocatori, e si può scaricare gratuitamente presso Itch.io per Windows e Linux (per Mac arriverà in seguito).

I giochi che può creare Puck sono ispirati ad altri come Bejewelled, Go e Drop7, e molti di questi hanno già stupefatto molti utenti. Le sorprese però non sono finite, perché nelle prossime release Puck includerà “nuovi tipi di giochi da creare, la possibilità di farti giocare i tuoi giochi e delle modalità che permettono agli utenti e a Puck di imparare l'uno dall'altro cosa compone un buon gioco”.

Il nome deriva dai folletti della mitologia anglosassone, perché il creatore vorrebbe che gli utenti abbiano con Puck lo stesso rapporto che si avrebbe, in teoria, con i puck della mitologia, cioè folletti o spiriti “da non trattare come strumenti o servi, ma come un amico da trattare bene, che può aiutare, ma che può anche dimostrarsi dispettoso in maniera giocosa”.

Fonte: Rock, Paper, Shotgun