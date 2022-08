QuakeCon 2022 ci siamo! Pubblicato il programma

Dal 18 al 20 agosto, i fan della QuakeCon possono sintonizzarsi per incontri su Discord e live streaming globali, inclusi aggiornamenti su giochi esistenti e imminenti, omaggi, tornei, raccolte fondi di beneficenza, interviste agli sviluppatori, sconti sui giochi Bethesda e molto altro.

L'evento inizierà alle 18:15 ora italiana del 18 agosto con il preshow del QuakeCon, con Marty Stratton di id Software che darà il via all'evento principale alle 19:00 con un breve messaggio di benvenuto.

Subito dopo il benvenuto, i fan possono sintonizzarsi su una varietà di stream provenienti da Nord America, Brasile, Francia, Italia, Spagna, Polonia e altri paesi in tutto il mondo. Gli stream incentrati sui giochi includeranno titoli esistenti e in arrivo, come Redfall, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Ghostwire: Tokyo, Quake e altri. I fan possono aspettarsi apparizioni speciali da sviluppatori e altre personalità.

Il QuakeCon non sarebbe completo senza un torneo Quake e la Quake Pro League di quest'anno culminerà con il Quake Pro League World Championship 2022, dal 18 al 20 agosto, trasmesso dallo studio PGL di Bucarest, in Romania. 13 giocatori della Quake Pro League insieme a 11 qualificati si affronteranno in un girone a doppia eliminazione da 24 persone per la cintura del Campionato del Mondo.

Il programma come possiamo vedere sarà ricco di eventi: rimanete sintonizzati con noi per sapere tutte le novità che verranno condivise.

Fonte: Bethesda