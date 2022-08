Quantic Dream è stata acquisita da NetEase Games

NetEase Games ha acquisito Quantic Dream, lo studio di Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls e Heavy Rain.

Primo studio dell'azienda cinese in Europa, Quantic Dream continuerà a operare in modo indipendente, concentrandosi sulla creazione e la pubblicazione di giochi per tutte le piattaforme, nonché sul supporto e la pubblicazione di titoli sviluppati da terzi, sfruttando al contempo le capacità di sviluppo di NetEase.

"Siamo entusiasti di intraprendere una nuova entusiasmante fase di crescita con Quantic Dream, legati da una visione condivisa, dalla fiducia e dal rispetto reciproci", ha dichiarato William Ding, amministratore delegato e direttore di NetEase, in un comunicato stampa. "NetEase continuerà a mantenere la promessa di sostenere Quantic Dream nella realizzazione del suo pieno potenziale. Combinando la creatività sfrenata e l'eccezionale attenzione narrativa di Quantic Dream con le potenti strutture, le risorse e le capacità di esecuzione di NetEase, crediamo che ci siano infinite possibilità che potrebbero ridefinire l'esperienza di intrattenimento interattivo che forniamo ai giocatori di tutto il mondo".

Il fondatore, CEO e director di Quantic Dream, David Cage, ha aggiunto: "la giornata di oggi segna un importante traguardo per il nostro studio dopo un quarto di secolo di completa indipendenza. NetEase Games apprezza la nostra libertà creativa, la grinta e la passione del nostro team così eterogeneo. Ora saremo in grado di accelerare la visione che condividiamo come gruppo, ovvero la creazione di titoli di riferimento che toccano le persone a livello emotivo. Abbiamo in cantiere giochi altamente differenziati e credo davvero che il meglio debba ancora venire da Quantic Dream. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che i nostri dipendenti, ai quali è stata offerta una quota significativa del nostro capitale negli anni passati, beneficeranno pienamente di questa acquisizione. È una testimonianza del nostro continuo impegno a premiare tutti coloro che hanno reso Quantic Dream lo studio di successo che è oggi".

Il co-CEO di Quantic Dream e responsabile publishing Guillaume de Fondaumiere ha dichiarato: "NetEase Games ha investito per la prima volta in Quantic Dream tre anni fa. In questo periodo abbiamo avuto l'opportunità di lavorare a stretto contatto e abbiamo potuto constatare di persona la nostra affinità e complementarità. L'acquisizione da parte di NetEase Games rappresenta una naturale evoluzione di questo processo e crea un'opportunità unica per incrementare la crescita di Quantic Dream, fornendo ai nostri team di produzione e pubblicazione tutti i mezzi necessari per eccellere."

Quantic Dream sta attualmente sviluppando Star Wars Eclipse per piattaforme non ancora annunciate.

Fonte: Gematsu.