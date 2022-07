Quantic Dream non sta lavorando a un gioco basato su The Dark Sorcerer

Quantic Dream non sta creando un nuovo titolo ispirato a The Dark Sorcerer. Lo studio di David Cage ha quindi smentito i rumor emersi.

The Dark Sorcerer è una demo tecnica per PS4 con un'ambientazione fantasy che è stata mostrata per la prima volta all'E3 del 2013.

All'inizio di quest'anno, secondo dei rumor Quantic Dream aveva ripreso il concept della demo per trasformarlo in un gioco vero e proprio, con una storia non lineare scritta da David Cage in persona.

Se fosse andata così, questo titolo avrebbe seguito le orme di Heavy Rain o Detroit Become Human, poiché i due titoli dello studio si sono ispirati alle demo The Casting e KARA.

"Come molti altri rumor, non c'è nulla vero", ha detto Cage a Multiplayer.it. "Non esiste alcun titolo basato su The Dark Sorcerer. Siamo felici del lavoro svolto e sarebbe bello creare un progetto di questo tipo, proprio perché ci siamo divertiti durante la sua creazione. Ma come detto, non c'è nessun gioco in sviluppo da Quantic Dream basato su The Dark Sorcerer".

Quantic Dream per ora sta lavorando su Star Wars: Eclipse, rivelato ai The Game Awards 2021, e su altri titoli non ancora annunciati.

Che ne pensate?