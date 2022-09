Radiant Silvergun è uno shoot'em up old school che fa il suo ritorno dopo 11 anni

Live Wire ha annunciato che il suo porting del classico shoot 'em up verticale Radiant Silvergun è in uscita su Nintendo Switch.

Il gioco è stato mostrato durante il recente Nintendo Direct con un trailer visibile più in basso.

Il classico sparatutto - uscito originariamente 11 anni fa - è stato acclamato dalla critica per la strategia offerta dal suo approfondito sistema di punteggio. Il gioco offre ai giocatori 8 diversi tipi di armi con cui sperimentare le 5 impostazioni di difficoltà.

Una nuova caratteristica aggiunta al gioco nella versione per Nintendo Switch è la modalità Storia. Radiant Silvergun presenta anche classifiche online in cui i giocatori possono competere tra loro in tutto il mondo.

Radiant Silvergun dispone anche di una modalità Ikaruga, ovviamente ispirata a uno degli shoot 'em up più acclamati dalla critica di tutti i tempi, Ikaruga. La modalità consente essenzialmente ai giocatori di utilizzare le regole e lo stile di gioco di Ikaruga per giocare a Radiant Silvergun.

Fonte: Gamingbolt.