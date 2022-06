Ravenbound è il nuovo roguelike in sviluppo presso Avalanche Studios

I dettagli forniti dal leaker Shaun Weber (@just4leaks2 su Twitter) hanno mostrato che Avalanche Studios sta sviluppando un nuovo titolo roguelike fantasy in terza persona. Il nome del gioco è attualmente Jackdaw, ma si pensa che questo sia il nome in codice del progetto, mentre il gioco finale si intitolerà Ravenbound: Tales of Avalt.

Ravenbound mette il giocatore nel mondo immaginario medievale di Avalt come "Vessel of the Raven", dove il giocatore deve liberare il mondo dai nemici che hanno invaso le terre.

Il giocatore può trasformarsi in un corvo per vedere il mondo dalla prospettiva dell'uccello. Come corvo, è possibile individuare i nemici in basso per valutarne il numero e la difficoltà.

Se il giocatore muore, dovrà iniziare una nuova partita e selezionare uno dei tre "Vessels" per ricominciare. Ogni Vessels ha diverse abilità e armi, indicate da tre carte caratteristiche.

Le nuove carte possono essere acquistate e potenziate utilizzando le monete delle casse saccheggiate negli insediamenti nemici. Salendo di livello il giocatore otterrà anche una nuova carta da aggiungere.

Le fonti hanno indicato che il gioco avrà una qualche forma di struttura di contenuti stagionali in cui ogni mese arriveranno nuove missioni, nemici e ricompense. Questo suggerisce che Ravenbound sarà un titolo live service.

Quando gli è stato chiesto qualcosa di più sul gioco, Shaun Weber ha detto: "lo descriverei come un gioco simile a Dead Cells, ma open world".

Non è chiaro quando Ravenbound: Tales of Avalt sarà rivelato, ma Weber ha dichiarato che il gioco sembra essere in un buon stato di sviluppo. Quindi, presumibilmente, potremmo vedere il gioco in un futuro molto prossimo.

Nel giugno 2021, Avalanche Studios ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco cooperativo open-world in arrivo su Xbox Game Pass. I dettagli sul gioco sono scarsi e lo studio ha fornito solo piccoli frammenti di informazioni attraverso un breve teaser trailer durante lo showcase Xbox & Bethesda dello scorso anno.

In un tweet successivo all'annuncio, Aaron Greenberg di Microsoft ha dichiarato che il gioco è ambientato negli anni '70 in un paese immaginario chiamato Bayan. La scorsa settimana, Microsoft ha anche depositato nuovi marchi per Contraband.

