Razer piange la scomparsa del suo co-fondatore, Robert 'RazerGuy' Krakoff

Come ha riportato l'azienda, il co-fondatore di Razer Robert Krakoff, noto come RazerGuy su Internet, è morto all'età di 81 anni.

Krakoff è stato un attore chiave nel portare sul mercato il primo mouse da gioco dedicato, quello che sarebbe poi diventato il Razer Boomslang. Quando la prima azienda che ha creato il Boomslang è fallita, ha co-fondato Razer insieme all'attuale CEO Min-Lian Tan nel 2005.

"Siamo rattristati per la scomparsa del co-fondatore e presidente emerito, Robert Krakoff, conosciuto da tutti come RazerGuy. La spinta incrollabile e la passione per i giochi di Robert sopravvivono e continuano a ispirare tutti noi", ha affermato Razer in un Tweet.

We are saddened by the passing of Co-Founder and President Emeritus, Robert Krakoff, known by everyone as RazerGuy. Robert’s unwavering drive and passion for gaming lives on and continues to inspire all of us.



Thank you Rob, you will be missed. pic.twitter.com/2HKNcFaOj2