Red Dead Online non riceve aggiornamenti da un anno? I fan preparano il funerale

È sicuro dire che Red Dead Online non ha eguagliato il successo di GTA Online, avendo ricevuto il suo ultimo aggiornamento il 13 luglio 2021.

Alla luce di questa mancanza di aggiornamenti, la community di Red Dead Online ha deciso di pianificare un funerale per la parte multiplayer a fine mese. L'iniziativa è stata creata da una pagina Twitter chiamata Red Dead News che, come suggerisce il nome, condivide tutti i tipi di contenuti su Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online.

Nel tweet in questione potete vedere il seguente messaggio: "Cosa succede ora? Un funerale per commemorare un anno di abbandono di Red Dead Online? Indossate il vostro miglior abbigliamento funebre, chiamate i vostri amici, taggateci nelle foto e usate gli hashtag qui sotto! Save the date: mercoledì 13 luglio. Ci sarete?".

Who's up for it then? A funeral to celebrate one year of Red Dead Online being abandoned?



Dress up in your best funeral attire, get your friends to join, tag us in pics & use the hashtags below!



Save the date: Wednesday July 13th. Are you in?#RedDeadFuneral #SaveRedDeadOnline