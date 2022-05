Red Dead Online: i fan accusano Rockstar di averli 'trollati' deliberatamente

Mentre GTA Online è diventato un successo infallibile per Rockstar, i giocatori di Red Dead Online si sentono esclusi. La parte multiplayer del gioco aveva molto da offrire, ma gli sviluppatori sembra che si stiano dedicando molto meno al gioco. Dopo l'ultimo aggiornamento gli utenti pensano addirittura che Rockstar stia cercando di prenderli in giro.

Qualche giorno fa, Red Dead Online ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento mensile. Il clou dell'aggiornamento di questo mese è un bonus sulle corse di cavalli, oltre ad alcuni bonus in altre modalità di gioco, ma non abbastanza per i giocatori, che da tempo criticano la mancanza di supporto da parte degli sviluppatori.

"Rockstar sta intenzionalmente trollando la community di Red Dead Online", si legge in una risposta all'aggiornamento. "Non capisco perché stiano facendo tutto il possibile per distruggere la community e il gioco mantenendo l'attenzione su GTA Online. Red Dead Online è un'occasione persa".

You could have started something special with Red Dead Online, but no, instead, you can't be bothered to update it anymore, it's honestly sad, and that's coming from someone who doesn't play online games normally. As it stands, the story mode is WAY better IMO. https://t.co/rjH166y1EY