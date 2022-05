Red Dead Redemption 2 riceverà una patch next-gen per PS5 e Xbox Series X/S?

Rockstar Games ha pubblicato Red Dead Redemption 2 ottenendo recensioni entusiastiche nel 2018, diventando rapidamente una delle versioni di videogiochi più apprezzate di tutti i tempi. Red Dead Redemption 2 era inizialmente disponibile solo su PlayStation 4 e Xbox One, ma un anno dopo Rockstar ha portato il gioco anche su PC e Google Stadia.

Ora i fan si chiedono quando Red Dead Redemption 2 potrebbe arrivare sulle console next-gen e, sebbene non sia stato fatto un annuncio ufficiale, un leaker crede che accadrà ad un certo punto. Il leaker in questione è AccountNgt il quale afferma che sta arrivando una versione next-gen di Red Dead Redemption 2, ma per ora queste sono tutte le informazioni che ha. Sfortunatamente il tweet è stato cancellato in seguito.

Allo stato attuale, non sono disponibili versioni PS5 o Xbox Series X/S native di Red Dead Redemption 2, anche se giocare sull'hardware più recente si traduce in prestazioni migliori. Le versioni native, ovviamente, darebbero risultati ancora maggiori, ed è per questo che alcuni fan non vedono l'ora di poter mettere le mani su un'eventuale versione migliorata.

Per adesso non c'è niente di certo, pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni: non ci resta quindi che attendere l'eventuale ufficialità da parte di Rockstar.

Fonte: Comicbook