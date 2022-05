Red Dead Redemption 2 ha venduto più di 44 milioni di copie

Il report sugli utili del quarto trimestre 2022 di Take Two Interactive è stato reso pubblico da poco e il publisher ha fornito dati di vendita aggiornati per alcuni dei suoi titoli.

Red Dead Redemption 2 di Rockstar, lanciato per la prima volta nell'ottobre 2018 per PS4 e Xbox One, ha venduto oltre 44 milioni di unità. È stato rivelato che ha venduto quasi 43 milioni di unità nel trimestre precedente, indicando un aumento di oltre un milione di vendite.

Citando ancora una volta i dati di The NPD Group, Take Two ha confermato che il titolo open world è il secondo titolo più venduto negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni (a marzo 2022) in termini di vendite in dollari.

La serie nel suo insieme ha venduto oltre 67 milioni di unità in tutto il mondo, un aumento di oltre due milioni rispetto all'ultimo report trimestrale.

L'ultimo importante sviluppo per Red Dead Redemption 2 è stata una versione standalone di Red Dead Online lanciata a dicembre 2020. Il leaker AccountNgt ha indicato che probabilmente arriverà una patch next-gen per RDR2 ma non ha fornito maggiori dettagli. Con il vociferato show di Sony nella prima settimana di giugno, forse potrebbe essere annunciata la versione per PS5 (e Xbox Series X/S).

Fonte: Gamingbolt.