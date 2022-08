Red Dead Redemption: l'attore di John Marston vorrebbe lavorare al remaster

L'attore di John Marston, Rob Wiethoff, ha dichiarato che non gli dispiacerebbe lavorare a un remaster di Red Dead Redemption, qualora Rockstar Games decidesse di farlo. Nel corso di un'intervista con lo YouTuber Dan Allen Gaming, Wiethoff ha parlato delle voci secondo cui Rockstar avrebbe pianificato e poi cancellato un remaster e dello stato attuale delle cose per quanto riguarda Red Dead Online.

Wiethoff ha chiarito a Dan Allen Gaming di non essere a conoscenza dei piani di Rockstar e di cosa gli riservi il futuro. Vorrebbe lavorare a un remaster di Red Dead Redemption solo perché vorrebbe avere l'opportunità di lavorare di nuovo con lo studio. "Mi piacerebbe che accadesse", ha detto Wiethoff (via ComicBook). "Non lo so. Mi piacerebbe avere l'opportunità di lavorare di nuovo con [Rockstar Games], che si tratti di rimasterizzare qualcosa o di qualcosa di totalmente diverso, non lo so. Se lo facessero, sarebbe fantastico".

Anche se la possibilità di una rimasterizzazione di Red Dead Redemption non è del tutto esclusa, Rockstar sembra sia concentrata completamente su GTA Online e GTA 6, quest'ultimo è parte del motivo per cui ha abbandonato il supporto per Red Dead Online. A questo proposito, Wiethoff ha dichiarato a Dan Allen Gaming che personalmente non è contento del fatto che i fan di Red Dead Online non ricevano ciò che desiderano, ma ha riconosciuto che Rockstar sta facendo qualcosa di "enorme" che probabilmente lascerà i giocatori a bocca aperta.

"Mi piacerebbe che tutti avessero quello che vogliono", ha aggiunto Wiethoff. "Credo che l'altro modo di vedere la cosa sia che qualsiasi cosa Rockstar stia facendo, vi farà innamorare".

