Red Dead Redemption Remake e Red Dead Redemption 2 next-gen sono in sviluppo?

Dato l'enorme successo di Red Dead Redemption 2, sembrerebbe naturale per Rockstar e Take-Two portare il gioco sulle piattaforme di nuova generazione con un remaster o una patch dedicata.

Questo è stato recentemente suggerito dal leaker AccountNgt, e ora anche Chris Klippel di Rockstar Mag lo ha suggerito in un recente tweet.

Klippel ha anche suggerito che un remake in piena regola del primo Red Dead Redemption sarebbe in sviluppo insieme al già citato remaster di Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X/S. Il leaker afferma che l'upgrade di Red Dead 2 sarebbe in sviluppo almeno dalla fine del 2020 e il suo annuncio ufficiale è stato rimandato quando Rockstar ha deciso il remake del primo gioco.

Mentre il remaster del secondo gioco sembra credibile, è piuttosto difficile credere che Rockstar stia davvero lavorando a un remake vero e proprio del primo Red Dead, data l'enorme portata del progetto. Detto questo, gli ultimi report sugli utili di Take-Two hanno rivelato che la società prevede di lanciare 8 remake/remaster prima del 2025, quindi non è da escludere a priori un remake di RDR.

Tuttavia, è comunque meglio tenere sotto controllo le aspettative fino a quando lo sviluppatore o il publisher non annunceranno ufficialmente i due titoli.

