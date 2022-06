Red Dead Redemption sta per avere una remastered? Qualche indizio arriverebbe dal PlayStation Plus

Esisto videogiochi che hanno fatto la storia, ragione per cui molti giocatori non vedono l'ora di poterli rivedere aggiornati a livello tecnico, tra remastered e remake. Tra questi abbiamo avuto la Master Chief Collection per Halo, Demon's Souls, Resident Evil ecc, ma forse, si aggiungerà anche Red Dead Redemption, così come avvenuto per la trilogia di GTA.

La storia sembra abbastanza simile del resto e gli indizzi sembrano arrivare direttamente dal nuovo PlayStation Plus. Red Dead Redempion infatti, è disponibile nel catalogo PlayStation 3 del pacchetto Extra e Premium ma è l'unico (assieme al DLC Undead Nightmare) ad avere una data di scadenza.

Yes, it's strange. We checked the 140 PS3 games ourselves. Red Dead Redemption and Undead Nightmare are the only games that won't stay indefinitely...https://t.co/lQxMTTpcEr — Rockstar Mag’ (@Rockstar_Mag) June 23, 2022

Potrebbe essere tranquillamente una conclusione degli accordi tra Sony e Rockstar ma la stessa cosa avvenne anche per i GTA rimasterizzati, che sostituirono immediatamente le versioni originali non appena usciti. La data segnata è il 17 ottobre di quest'anno, dunque non mancherebbe nemmeno molto all'eventuale annuncio. Staremo a vedere.