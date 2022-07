Redfall in nuovi dettagli tra storia, progressione, stealth e modalità co-op

Il co-creative director di Redfall, Harvey Smith, è stato intervistato da IGN e in questa occasione ha rivelato nuovi dettagli sull'atteso titolo targato Arkane.

Smith ci parla subito della storia, affermando che non subirà grossi cambiamente in base alle scelte del giocatore, per questo motivo ci sarà un finale unico. Tuttavia, le scelte dei giocatori avranno lo stesso un impatto, poiché a seconda delle azioni ci saranno dialoghi diversi tra i personaggi. Arkane ha pensato a un sistema di doppiaggio in cui i dialoghi saranno combinati tra loro, questo per fornire scambi di battute unici per i diversi personaggi.

Smith ha poi confermato che i giocatori non potranno modificare la scelta dei loro personaggi una volta iniziata l'avventura, ma potranno creare vari personaggi. "Se si inizia la campagna con Layla, ad esempio, si è vincolati a Layla per tutta la campagna, le missioni secondarie, l'intero flusso del gioco, fino all'endgame", afferma Smith.

Per quanto riguarda la modalità cooperativa i progressi nella storia saranno registrati solo per l'host della partita, mentre gli equipaggiamenti e i potenziamenti sbloccati non saranno persi.

Riguardo la progressione, i personaggi avranno alberi delle abilità che "costringeranno" i giocatori a fare delle scelte molto precise. Le armi diventaranno più potenti con armi di rarità crescente.

Infine lo stealth, una caratteristica che potrebbe rivelarsi utile durante la partita, anche se Redfall è soprattutto un titolo basato sull'azione. L'azione furtiva potrebbe non essere sempre la tattica migliore, ma potrebbe tornare utile negli scontri più difficili o quando il il personaggio è ferito gravemente.

Redfall non ha ancora una data di uscita precisa, ma arriverà su PC e Xbox Series X/S nel corso del 2023.

