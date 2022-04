Redfall verrà rinviato a fine 2022? Facciamo chiarezza

Redfall è un gioco di cui non abbiamo sentito molto parlare dal suo grande annuncio la scorsa estate. Lo sparatutto cooperativo che vede tra i protagonisti temibili vampiri è sviluppato da Arkane Studios, ora un team first party Xbox. In queste ore però sui social è comparsa un'immagine che indica il suo arrivo non più quest'estate, ma nell'inverno 2022: ma è davvero così?

La modifica è stata individuata su una pagina Web Xbox. Il negozio Xbox brasiliano indica che Redfall "arriverà nell'inverno 2022" e ciò ha portato alcuni a pensare in un suo eventuale rinvio. Ipotesi plausibile per molti, dato che effettivamente non si è visto ancora nulla di questo gioco.

Tuttavia bisogna ricordare che "l'inverno" in Brasile e in altri paesi dell'emisfero australe va da giugno a settembre, pertanto per noi il gioco stando a quanto riportato, uscirà quest'estate. Stiamo parlando in sostanza dello stesso periodo.

Al momento Xbox non ha annunciato ancora nessun rinvio a riguardo: non ci resta che attendere e vedere se questa tendenza cambierà.