'Redfall soddisferà i fan dei giochi single player di Arkane'

Il vicepresidente marketing di Bethesda, Pete Hines, ritiene che Redfall, pur essendo stato costruito per il multiplayer, non deluderà i fan di giochi come Dishonored, Prey e Deathloop che sono alla ricerca di un'altra avventura per giocatore singolo dello sviluppatore Arkane.

Hines ha parlato dell'esperienza in solitaria di Redfall nel corso di un'intervista rilasciata durante lo showcase esteso di Xbox, facendo seguito ai recenti commenti del boss di Arkane Austin Harvey Smith sul fatto che Redfall non è un gioco "simile a Left 4 Dead".

"È uno sparatutto in prima persona che si può giocare da soli o con un massimo di quattro giocatori", ha detto Hines. "Quindi, immediatamente, si potrebbe dire: beh, non è un gioco per giocatore singolo, deve essere molto diverso. E non fraintendetemi, ci sono assolutamente dei modi in cui è diverso. Ma penso che quando le persone giocheranno al gioco e anche quando vedranno di più del gioco, penso che inizieranno a vedere tutte le cose che amano di un titolo Arkane ... Se si vuole giocare un gioco da soli e ottenere una grande storia Arkane, si può assolutamente farlo in Redfall".

"Ma si possono anche fare cose che non si sono mai potute fare in un gioco di Arkane", ha continuato Hines, "Si potrebbe voler provare a giocare a Redfall in un paio di modi diversi. Potreste voler giocare un po' da soli, un po' con altri, ed è un gioco che vi permette di fare una o entrambe le cose".

Fonte: Gamesradar.