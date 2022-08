Redfall avrà uno slot di 30 minuti al prossimo QuakeCon

Bethesda ha confermato che il nuovo gioco di Arkane ambientato nel mondo dei vampiri, Redfall, avrà uno spazio di 30 minuti nel prossimo QuakeCon.

Lo showcase comincerà alle 19:00 il prossimo 18 Agosto, con l’atteso reveal di Redfall che comincerà alle 19:15 e durerà fino alle 19:45 e “vi porterà nel prossimo shooter a squadre nel mondo dei vampiri di Arkane, con novità di gameplay, rivelazioni e molto altro!”.

Altri titoli presenti saranno The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Fallout 4, Ghostwire: Tokyo, Deathloop e Quake, naturalmente. Per assistere all’evento non bisognerà presenziare fisicamente, infatti tutto sarà trasmesso sul canale Twitch ufficiale dell’azienda.

Come già anticipato, il titolo sarà giocabile in co-op, tuttavia solo l’host potrà effettuare salvataggi. Il game designer di Redfall Harvey Smith ha spiegato “se ti unisci con un amico e lui si trova a metà del gioco, e giochi con lui da questo punto in poi e poi decidi di giocarci da solo, comincerai la campagna dall’inizio con un personaggio, al quale sarai legato per il resto del gioco”.

Redfall sarà rilasciato nel 2023 su Xbox Series X|S e PC, e sarà presente sul Game Pass.

Fonte: Eurogamer.net