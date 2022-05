Redout 2 ha una data di uscita ufficiale ed un nuovo adrenalinico trailer

La data di uscita di Redout 2 è stata programmata. Il titolo uscirà il 26 maggio 2022 per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch e PC. Arriva proprio in queste ore l'annuncio di Sabre Interactive e lo sviluppatore 34BigThings. In corrispondenza della presentazione della data di uscita, è stato pubblicato anche un nuovissimo trailer.

Redout 2 si concentra sull'azione di corse futuristiche e inizia con 36 tracciati, ognuno dei quali può essere riprodotto al contrario, per un totale di 72 percorsi. Le modalità di gioco includono campagna per giocatore singolo e multiplayer online competitivo per un massimo di 12 giocatori su PC, PlayStation e Xbox e fino a sei giocatori su Switch.

Secondo il produttore, in Redout 2 sarete in grado di personalizzare il vostro veicolo con una "vasta gamma di opzioni" e quindi essere in grado di affrontare sfide "su misura per le vostre preferenze utilizzando il sistema di calibrazione avanzato di Redout 2".

Gli sviluppatori di 34BigThings promettono che il gioco sarà facile da imparare e da giocare grazie a un "sistema di guida intuitivo". Ma sarà anche difficile da padroneggiare poiché i veicoli raggiungeranno velocità di oltre 1000 km/h.

Ad ogni modo, sarete in grado di sfrecciare sui veicoli futuristici di Redout 2 dal 26 maggio.

Fonte: PushSquare