Redout 2 vittima di un lieve rinvio, ecco la nuova data di uscita

Lo sviluppatore 34BigThings ha annunciato che il sequel di corse Redout 2 ha subito un lieve rinvio e la sua uscita è quindi slittata al 16 giugno.

Il team ha dato la notizia ai fan tramite il proprio account Twitter ufficiale. Originariamente, il titolo ispirato a WipEout doveva arrivare questa settimana. Tuttavia, il team si sta prendendo alcune settimane in più di tempo per lo sviluppo del progetto. "Questo ci aiuterà a garantire di offrire la migliore esperienza di gioco per tutti", ha affermato.

Redout 2 promette esilaranti corse futuristiche su 36 circuiti unici, che hanno tutti versioni speculari per un totale di 72 possibili circuiti. C'è una vasta campagna per giocatore singolo, le modalità Arena Races, Time Attacks, Last Man Standing e Boss Racing, tutte incluse. E, naturalmente, il multiplayer online con un massimo di 12 giocatori che gareggiano per dimostrare di essere il miglior pilota antigravitazionale.

Hello Redout fans,



We know you have been eagerly awaiting the release of Redout 2 later this month, but unfortunately, the fastest racer in the universe needs just a little more development time before it’s ready to go and will now launch on June 16 on PC, PS5|4, XSX|X1 & Switch pic.twitter.com/ttlu68cTEZ