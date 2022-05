Reggie Fils-Aimé ripercorre il lancio di Nintendo Wii e spiega come ha incluso Wii Sports

In un estratto dal libro "Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo", l'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, ripercorre il lancio di Nintendo Wii.

"Una delle prime decisioni chiave nel mio nuovo ruolo di presidente di Nintendo of America (NOA) sarebbe stata la pianificazione del lancio di Wii. Nonostante il successo dell'Electronic Entertainment Expo (E3), Nintendo non aveva rivelato tutti i dettagli di lancio del prodotto. Data di lancio, prezzo, giochi disponibili al day one: tutti questi dettagli dovevano essere decisi. Abbiamo fissato la metà di settembre 2006 per la nostra rivelazione e ho iniziato a negoziare i dettagli con i dirigenti di Nintendo Company Ltd. (NCL)".

"Il presidente globale di Nintendo, Satoru Iwata, e io ci siamo subito allineati sul lancio di Wii prima nelle Americhe. Questa strategia aveva funzionato bene per Nintendo DS e l'occasione di shopping del Black Friday è stata un importante motore di business nelle Americhe che non esisteva in Giappone o in Europa. Abbiamo anche convenuto che NOA avrebbe ricevuto la più ampia allocazione iniziale dell'hardware".

"Ma proprio come con la presentazione all'E3, abbiamo avuto una conversazione difficile su come utilizzare al meglio il gioco "Wii Sports". Sapevamo di avere qualcosa di magico in "Wii Sports". Ha evidenziato perfettamente come il controller Wii avrebbe potuto cambiare il gioco ed espandere la nostra base di clienti. Il team di sviluppo di NCL stava aggiungendo elementi che avrebbero dato al gioco una profondità sufficiente per soddisfare il giocatore più appassionato. C'erano anche diversi elementi competitivi che avrebbero incoraggiato gruppi di persone a giocare insieme".

"Ho raccomandato il bundle "Wii Sports" con Wii in modo che ogni consumatore possa accedere a questo fantastico contenuto. Dopo aver dato questo suggerimento, il signor Iwata si è fermato. “Reggie”, ha affermato Iwata, “Nintendo non regala contenuti preziosi gratuitamente. Lavoriamo sodo per creare esperienze speciali. È un software unico che motiva i consumatori ad acquistare il nostro hardware. E ci aspettiamo di vendere questi giochi per lunghi periodi di tempo. No, non dovremmo fare bundle "Wii Sports"."

"Sig. Iwata, capisco il valore del nostro software. So che il software unico ha sempre differenziato Nintendo. Ma sappiamo che Wii è un concept molto diverso nella storia dei videogiochi. L'obiettivo di Wii è quello di espandere i giochi dalla sua attuale nicchia a un mezzo di mercato di massa. "Wii Sports" ha il potere di farlo. "Wii Sports" può essere un elemento unificante per tutti i giocatori ed essere una motivazione chiave per acquistare il sistema e divertirsi immediatamente".

"Inoltre, signor Iwata, so che Nintendo ha una storia di utilizzo di software integrato per pilotare una console".

"Reggie, comprendiamo il tuo punto di vista sull'avere un potente titolo software incluso con Wii durante il suo lancio", ha affermato Shigeru Miyamoto tramite un traduttore durante un incontro con il signor Iwata e Mike Fukuda. "Per favore, dai un'occhiata a questo gioco che ti proponiamo di utilizzare per la tua idea invece di "Wii Sports"."

Il team di sviluppo mostrò una prima versione di "Wii Play". Una raccolta di diversi minigiochi che mostravano anche le capacità del controller Wii. Alcuni dei giochi erano stati mostrati in precedenza all'E3 e avevano ricevuto un ulteriore sviluppo.

"Sig. Miyamoto, questi minigiochi individuali sono divertenti. Posso vedere come i team di sviluppo abbiano aggiunto più alle esperienze che abbiamo avuto all'inizio dell'E3. E fanno un uso eccellente del controller Wii", disse Reggie. "Tuttavia, questa non sembra essere la stessa esperienza completa di "Wii Sports". Non credo che includere questo avrebbe lo stesso impatto di includere "Wii Sports". "

“In effetti, ho un'idea diversa. Forse invece di includerlo con l'hardware Wii, dovremmo prendere questa raccolta di minigiochi e includerla con un controller Wii per incoraggiare ulteriori vendite di questo accessorio".

Mike Fukuda intervenne dicendo: “Reggie ha ragione. "Wii Sports" fa un lavoro molto migliore per raggiungere il nostro obiettivo di far comprendere immediatamente Wii ai consumatori.".

"Alla fine siamo riusciti a convincere il signor Miyamoto e il signor Iwata ad accettare di avere "Wii Sports" confezionato per tutti i mercati occidentali. Hanno deciso di vendere "Wii Sports" come software autonomo in Giappone".

Reggie Fils-Aimé ha anche contribuito a portare Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS, Wii U e Nintendo Switch sul mercato globale.

Fonte: The Washington Post.