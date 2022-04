Reggie Fils-Aimé l'ex presidente di Nintendo of America crede nella tecnologia blockchain ma ad una condizione

La tecnologia blockchain è un argomento molto controverso nel mondo dei videogiochi a causa della loro sicurezza e affidabilità discutibili. Mentre possiamo trovare alcune aziende interessate a integrare questo tipo di tecnologia nei loro titoli, ce ne sono altre che la rifiutano apertamente.

Riguardo a questo stesso argomento, Reggie Fils-Aimé, il carismatico ex presidente di Nintendo of America, ha commentato durante il suo discorso al festival SXSW di provare un certo interesse per la blockchain e per il play to earn.

"Credo nella tecnologia blockchain, la considero una tecnologia molto interessante. Credo anche nel concetto di 'play to own' all'interno dei videogiochi, e lo dico da giocatore che potrebbe aver investito 50 ore, 100 ore o 300 ore di gioco. E quando sono pronto per passare a qualcos'altro, non sarebbe fantastico monetizzare ciò che ho costruito? Scommetto che oggi avrei alcuni acquirenti qui se volessi vendere la mia isola di Animal Crossing dall'ultima versione di Nintendo Switch. La tecnologia Blockchain incorporata nel codice mi permetterebbe di fare quello", ha aggiunto.

Reggie ha sottolineato, tuttavia, l'importanza di utilizzare la tecnologia blockchain in modo ponderato e favorevole ai consumatori per evitare cattive pratiche. Devo sottolineare che tutto ciò deve 'avere un senso per il giocatore'", ha concluso. Sempre nell'intervista Fils-Aimé ha parlato anche del compianto Satoru Iwata.

Fonte: Eurogamer