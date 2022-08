Remedy ha rinviato internamente Vanguard

Remedy Entertainment è molto impegnata in questo momento e, sebbene la maggior parte dei suoi progetti imminenti siano il tipo di esperienze per giocatore singolo per cui lo studio è sempre stato conosciuto, con il titolo PvPvE free-to-play, nome in codice Vanguard, il team sta sperimentando nuove idee.

Il periodo di sviluppo di questo gioco, tuttavia, si sta prolungando. Remedy Entertainment ha recentemente annunciato di aver abbassato le previsioni di ricavi e risultati operativi per il 2022, a causa del fatto che Vanguard rimarrà in fase di pre-produzione più a lungo di quanto previsto in precedenza.

In un comunicato, l'amministratore delegato di Remedy Entertainment, Tero Virtala, afferma che mantenere il gioco nella fase di "proof-of-concept" più a lungo permetterà al team di "progettare, preparare e testare gli elementi chiave del gioco prima che il progetto passi a una fase di sviluppo in cui è necessario un team più numeroso". Per questo motivo, si prevede che Vanguard entrerà in piena produzione nel 2023.

"Remedy sta attualmente lavorando a cinque titoli di livello mondiale e la nostra capacità di sviluppare questi giochi è più forte che mai", afferma Virtala. "Con il passaggio a un modello operativo multi-progetto, abbiamo imparato che è meglio mantenere i nostri progetti di gioco nella fase iniziale di sviluppo per un periodo di tempo più lungo rispetto al passato. Il vantaggio è che le dimensioni del team di sviluppo, e quindi i costi operativi, rimangono più bassi e i team hanno il tempo necessario per progettare, preparare e testare gli elementi chiave del gioco prima che il progetto passi a una fase di sviluppo in cui è necessario un team più grande. In questo modo, sosteniamo uno sviluppo di alta qualità ed efficiente dal punto di vista dei costi".

"Abbiamo deciso di mantenere Vanguard più a lungo nell'attuale fase di proof-of-concept e di rimandare l'espansione significativa del team di sviluppo all'anno 2023. Ciò farà slittare le entrate dal 2022 al 2023, il che significa che ci aspettiamo che le entrate del 2022 rimangano al livello dell'anno precedente e che il nostro risultato operativo diminuisca significativamente rispetto all'anno 2021."

Il prossimo grande gioco di Remedy Entertainment è Alan Wake 2, che uscirà nel 2023, ma lo studio ha in cantiere anche molti altri progetti, tra cui il sequel di Control, uno spinoff multigiocatore di Control, nome in codice di Condor, e il remake di Max Payne 1 e 2.

I cinque progetti di Remedy sono in produzione attraverso quattro team di sviluppo. Nel novembre 2021, lo sviluppatore ha anche aperto un nuovo studio a Stoccolma, in Svezia.

Fonte: Gamingbolt.