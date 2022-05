REPLACED l'action-platform sci-fi di Sad Cat è stato rinviato a causa della guerra in Ucraina

L'editore Coatsink e lo sviluppatore Sad Cat Studios hanno posticipato il platform d'azione fantascientifico retro-futuristico REPLACED dalla sua finestra di lancio 2022 precedentemente annunciata al 2023.

In una dichiarazione pubblicata su Twitter, Sad Cat ha dichiarato: "Oggi prendiamo la decisione molto difficile di rinviare REPLACED al 2023. Lo studio bielorusso che lavora al gioco, Sad Cat Studios, ha un team di sviluppatori di talento provenienti dalla Bielorussia e dall'Ucraina. Sfortunatamente, la continua guerra in Ucraina ha avuto un forte impatto sullo sviluppo di REPLACED, poiché la maggior parte della squadra risiede nelle regioni vicine".

La priorità per Sad Cat è ovviamente la sicurezza della squadra e delle loro famiglie. Di conseguenza, una parte del team si è ora trasferita e il lavoro è ripreso solo di recente.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"L'editore Coatsink, la società madre Thunderful e lo sviluppatore Sad Cat Studios hanno deciso di spostare l'uscita al 2023 per garantire che il gioco sia lanciato nel miglior stato possibile. Stiamo continuando a lavorare sodo per raggiungere la qualità che ci si aspetta dal trailer, ma diamo la priorità alla salute fisica e mentale degli sviluppatori non forzando le scadenze originali che hanno subito un impatto inaspettato".

Fonte: ResetEra