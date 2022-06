Resident Evil 2, 3 e 7, le versioni next-gen PS5 e Xbox Series X/S in arrivo secondo un rumor

Capcom ha annunciato all'inizio di marzo che i fan avrebbero ricevuto le versioni next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7. Ciò significa che questi giochi, come riportato da Capcom, avrebbero incluso Ray Tracing, miglioramento della frequenza degli FPS, risoluzione 4K e altri elementi visivi all'avanguardia grazie al loro aggiornamento a Xbox Series X/S e PS5. Queste versioni sarebbero state lanciate alla fine del 2022; ora nuove indiscrezioni affermano che l'uscita potrebbe arrivare prima.

L'informazione arriva dall'account twitter @PlaystationSize, che è dedicato a fornire informazioni sulla dimensione dei giochi, e che potrebbe aver già scoperto un aggiornamento in sospeso che comporterebbe il lancio delle versioni next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7.

La dichiarazione ufficiale di Capcom al momento dell'annuncio delle versioni next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7 ha chiarito che questo aggiornamento sarà gratuito per coloro che già possiedono i giochi. E questo aggiornamento non sarà disponibile solo per le console. Una patch che porterà gli stessi aggiornamenti su PC sarà disponibile gratuitamente anche per i possessori di quel gioco.

Per adesso non sappiamo quando questi update saranno disponibili, ma dato che Capcom terrà un suo evento tra pochissimo, probabilmente avremo più informazioni in quel frangente.

Fonte: The Gamer