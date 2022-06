Resident Evil 4 Remake potrebbe avere alcuni collegamenti con Resident Evil Village

Resident Evil 4 Remake è stato rivelato durante lo State of Play di Sony, ma i fan hanno già analizzato il trailer e trovato potenziali collegamenti con Resident Evil Village.

Forse il collegamento più evidente tra i due giochi è stato individuato dall'utente kaijumediajames su Reddit, che ha mostrato le somiglianze tra un'incisione nel nuovo trailer e il simbolo del culto di Madre Miranda in Village.

La news contiene alcuni piccoli spoiler su Resident Evil Village, quindi se non avete giocato il titolo vi invitiamo a sospendere la lettura.

Le due immagini sono decisamente simili e, dato che Resident Evil 4 si svolge più di 20 anni prima di Village, e quindi prima della morte dell'antagonista Mother Miranda, è sicuramente possibile che Capcom possa collegare i due giochi (soprattutto perché sappiamo che sta "reimmaginando" la storia del remake).

Ulteriori collegamenti sono stati notati da lejitness su Reddit, che ha confrontato un'immagine del (probabile) antagonista Saddler nel trailer con una delle forme di Madre Miranda in Village. È interessante notare che questa scena è apparsa subito dopo la comparsa del simbolo del culto sullo schermo.

Il post sottolinea anche che i Plagas - i parassiti che trasformano gli abitanti dei villaggi in Resident Evil 4 - sono piuttosto simili nel concept al Caduo di Village, un altro parassita che Madre Miranda ricerca e infetta.

Non è mai stato spiegato chiaramente come Saddler sia venuto a conoscenza dei Plagas, quindi la teoria dei fan che emerge dal post su Reddit è che Madre Miranda, mentre faceva ricerche sui parassiti in Europa, abbia fatto scoprire a Saddler questa specie e abbia quindi innescato gli eventi di Resident Evil 4.

Village è stato utilizzato come punto di collegamento per diverse parti della storia di Resident Evil, spiegando essenzialmente le origini della Umbrella e la storia che ha dato il via all'intero franchise. Il Duca di Village si riferisce anche al mercante di Resident Evil 4 come a un suo vecchio amico.

I fan dovranno aspettare e vedere se queste teorie si riveleranno corrette, ma hanno tutto il tempo per continuare a speculare, dato che l'uscita del remake non è prevista prima del 24 marzo 2023.

