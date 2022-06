Resident Evil 4 Remake è realtà ma ora i fan chiedono anche il remake di Resident Evil Code: Veronica

La scorsa settimana alla presentazione dello State of Play di PlayStation, Capcom ha svelato il tanto vociferato remake di Resident Evil 4, previsto per il lancio il prossimo anno.

Il nuovo remake ha fatto parlare i fan di Resident Evil di un potenziale remake per un altro gioco tanto amato ovvero Code Veronica. La YouTuber Suzi Hunter a tal proposito ha creato un sondaggio per tutti gli utenti su Twitter.

Il sondaggio che ha interessato oltre 23.000 persone, ha visto il 68,1% degli utenti che hanno votato per un remake di Resident Evil: Code Veronica. Altri fan di Resident Evil di lunga data, come Alex Aniel di LimitedRunGames, hanno chiesto ai fan di Code Veronica di chiedere gentilmente a Capcom un remake del gioco per SEGA Dreamcast del 2000.

Resident Evil 4 remake now has a release date, which means development is nearing completion.



If you'd like the dev team to remake CODE: Veronica next, the best you can do as a fan is let Capcom know (be nice about it, of course!). 😀