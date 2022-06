Resident Evil 4 Remake avrà ancora modo di farsi vedere all'evento Capcom

Lo State of Play di Sony è partito così, con Resident Evil 4 Remake in piena evidenza e con un trailer in grado di far vedere un evidente miglioramento tecnico. Del resto sono passati 17 anni. Non preoccupatevi però perché lo vedremo ancora, magari anche con del gameplay, direttamente al Capcom Showcase del 13 giugno.

Attraverso il profilo ufficiale Twitter infatti, Capcom ha confermato che il nuovo remake sarà uno dei protagonisti dello show, con nuovi dettagli. Sviluppato con Re Engine, Resident Evil 4 segue la via segnata dai precedenti lavori, quali Resident Evil 2 Remake, il miglior lavoro da questo punto di vista finora e il meno fortunato Resident Evil 3 Remake. Ma il 4, è un'altra cosa.

Prepare for a fresh new look at Resident Evil 4 in the #CapcomShowcase livestream!



📅 June 13th

🕒 3:00 PM PDT / 23:00 BST

📺 https://t.co/6YrGfKTrkW#RE4 pic.twitter.com/QA8cZAJKjq — Resident Evil (@RE_Games) June 8, 2022

Resident Evil 4 infatti, è una delle opere più importanti della storia dei videogiochi, avendo avuto forte impatto negli sparatutto in terza persona. Esiste un prima e un dopo RE4 e benché alcuni furono scontenti della virata verso l'action, era impossibile non rimanere colpiti dal lavoro svolto da team di sviluppo.

