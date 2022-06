Resident Evil 4 Remake: la giacca di Leon è una riproduzione di una vera giacca da $1.500

Resident Evil 4 Remake è stato confermato pochi giorni fa e si è scoperto che anche la nuova versione dell'iconica giacca di Leon Kennedy è reale.

Come ha notato l'utente Reddit redgrave187, la scritta in piccolo nel reveal trailer di Resident Evil 4 Remake afferma che Capcom ha ottenuto il permesso dall'azienda di abbigliamento Schott N.Y.C. di utilizzare la sua giacca reale nel gioco. La giacca in pelle costa ben 1.495 dollari.

Mentre Leon ha scelto il classico look marrone, la giacca è disponibile anche con accenti dorati o in nero - forse un suggerimento per alcuni costumi DLC.

Nel trailer i fan possono dare solo un piccolo sguardo a Leon, ma Capcom ha rivelato che la data di uscita di Resident Evil 4 Remake sarà il 24 marzo 2023. Dopo il successo dei remake di Resident Evil 2 e 3 e visto quanto è amato l'originale Resident Evil 4, i fan hanno atteso l'annuncio di un remake da quando sono iniziate le voci all'inizio del 2020.

Fonte: IGN.