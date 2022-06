Resident Evil 4 Remake vs originale: un video confronto mostra gli impressionanti miglioramenti grafici

Capcom ha un ottimo curriculum con i remake dei giochi di Resident Evil, quindi non sorprende che l'imminente remake di Resident Evil 4 sia molto atteso dopo l'annuncio di questo mese.

Nel poco che abbiamo visto finora, il gioco appare assolutamente splendido, e un nuovo video confronto mette in evidenza il salto visivo che il remake farà rispetto all'originale del 2005.

Il video, caricato dallo YouTuber ElAnalistaDeBits, mette a confronto le immagini dell'imminente remake con quelle del gioco originale di Resident Evil 4, mostrando Leon che cammina nella foresta, alcuni luoghi e personaggi familiari e altro ancora.

Per ovvie ragioni, il salto non è così significativo come nel caso del remake di Resident Evil 2 del 2019, ma sembra comunque un enorme passo avanti.

Resident Evil 4 uscirà il 24 marzo 2023 per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamingbolt.